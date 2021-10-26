Погода в Коми станет опаснее: пойдет мокрый снег с порывистым ветром

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Во вторник синоптики Гидромета Коми ожидают мокрый снег, в основном он выпадет в юго-западной части республики. Осадки налипнут на ветки деревьев и провода, что создает опасность для пешеходов: нередко конструкции обваливаются под этой тяжестью.

Впрочем, снег обещается по всему региону, пусть и небольшой. Ситуацию может усугубить порывистый ветер, дующий с запада. Хоть скорость и обещается умеренная, не исключены порывы до 13 метров в секунду.

Постепенно в Коми приходят первые ощутимые холода: ночью при ясной погоде будут все -12, -17 градусов при среднем прогнозе -3, -8. Днем температура поднимется несущественно: -2, -7 градусов. Однако на тот же юго-запад придет оттепель: там обещается до +2 градусов.

Ночь в Сыктывкаре пройдет без осадков, но днем столицу не обойдет мокрый снег. Ветер будет, пусть и переменчивый, зато умеренный. И температура тоже не преподнесет сюрпризов: -3, -5 ночью и 0, -2 днем.

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