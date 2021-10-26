В Вуктыле успешно прошли ходовые испытания аэросаней «Нерпа»

Фото: пресс-служба администрации Вуктыла

Техника, которая обеспечит круглогодичную доступность отдаленных населенных пунктов муниципалитета, закуплена при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».

Средства на приобретение аэросаней нефтяники выделили в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми. «Нерпа» изготовлена по индивидуальному заказу на заводе в Кемерово.

Аэровездеход может перевозить девять человек и тонну груза одновременно. Он развивает скорость до 60 километров в час по воде и до 100 – по снегу, способен работать при экстремальных температурах до –40°C. «Нерпа» может ехать в любое ненастье, в том числе в условиях тумана, который часто стоит в межсезонье. Для этого транспорт оборудован радарами и системой навигации.

Испытания ходовых качеств и характеристик «Нерпы» успешно прошли на воде. Аэросани высоко оценил Главный федеральный инспектор по Республике Коми Михаил Тырин, который принял участие в тестировании машины во время своего рабочего визита в Вуктыл.

– Наши аэросани скользят по любой поверхности. Таким образом, они смогут ездить круглогодично, что, конечно, улучшит уровень жизни жителей района, – уверена глава МО ГО – руководитель администрации городского округа «Вуктыл» Гульнара Идрисова. – Техника очень удобная и надежная. Пассажирам в машине будет тепло, комфортно и, главное, безопасно. Благодаря финансовой поддержке нефтяников нам удастся решить вопрос транспортной доступности отдаленных населенных пунктов под Вуктылом. Спасибо нашим социальным партнерам – Компании «ЛУКОЙЛ» – за сотрудничество!

Сейчас идет оформление документов на утверждение маршрутов, по которым будут осуществляться перевозки людей и груза. А это значит, что уже в этом сезоне будет обеспечена доступность отдаленных населенных пунктов городского округа «Вуктыл».