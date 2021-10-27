«Не смог перенести тяжелое течение ковида»: в Коми умер привитый от коронавируса пациент

В Коми 25 октября умерло девять человек, из них вакцинированный был только один Фото: Архив "КП"

В Коми последние восемь смертей от коронавируса были зафиксированы среди невакцинированных жителей республики, однако девятым скончавшимся является привитый от ковида пациент. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.

Руководитель Коми отметил, что погибший имел тяжелые сопутствующие заболевания, к тому же, пациент был преклонного возраста.

- Это человек преклонного возраста и с очень большим набором хронических заболеваний. Это аритмия, тяжелая ишемическая болезнь, что не позволило ему перенести тяжелое течение ковида, - рассказал подробности Владимир Уйба.

По его словам, данный случай является скорее исключением, так как статистика смертности среди невакцинированных выше в десятки раз.

- Мы смотрим не по количеству госпитализированных среди вакцинированных, а чем закончилось лечение, - объяснил глава Коми.

Он подкрепил свои слова цифрами. Так, из 314 последних заболевших лишь 11 из заразившихся ковидом были вакцинированы, шесть из них переносят болезнь в легкой форме.

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