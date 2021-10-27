В Коми зарегистрирован новый рекорд по зараженным коронавирусом в 2021 году

В Коми установлен рекорд по суточному приросту зараженных Фото: Архив "КП"

В Коми выросло число зараженных коронавирусом. За сутки прирост составил 323 человека. Об этом говорится на сайте оперативного штаба России, который продолжает следить за ситуацией в регионах.

За все время пандемии в республике было лабораторно подтверждено 77 569 фактов инфицирования, из которых 1 941 закончился смертью пациентов. Данный показатель вырос за прошедшие 24 часа на четыре случая.

Вместе с тем растет и показатель выздоровления. За сутки болезнь побороли еще 245 человек, за все время - 68 818.

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