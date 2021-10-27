«Такой энергозатратной работы у меня не было никогда»: сыктывкарский врач рассказал о буднях «красной зоны»

Количество заболевших и попавших в реанимационное отделение не уменьшается

В эжвинской больнице складывается напряженная обстановка из-за ковида. О буднях медиков из «красной зоны», которые сталкиваются с огромной нагрузкой, рассказал врач отделения анестезиологии-реаниматологии Роман Липовецкий. Он признался, что с наступлением пандемии работа стала в разы тяжелее и опаснее.

- Уже около года я работаю в ковид-госпитале Эжвинской городской больницы – такой интенсивной и энергозатратной работы у меня не было никогда. Постоянное нахождение в «красной зоне» в СИЗах, непрерывный контакт с опасной инфекцией, тяжелые пациенты – все это оказывает огромное психологическое давление на медицинский персонал, - рассказал он пресс-службе Минздрава Коми.

Роман Липовецкий отмечает, что третья волна ковида уже плавно перетекла в четвёртую. Количество заболевших и попавших в реанимационное отделение не уменьшается. За год работы в реанимации Эжвинской больницы оказались только двое привитых пациентов, но они поправились и были переведены в терапевтическое отделение, а затем выписаны домой.

- Те самые антипрививочники, попадая в отделение, на вопрос: почему не привились, уже не говорят, что не верят в вакцину. Они отвечают: «Не успел…». Уже два года инфекция атакует планету, вакцинация идет больше года, а кто-то так и «не успел» привиться, кто-то из них не успеет уже никогда…

Благодаря СМИ люди видят, какое количество пациентов погибло от новой инфекции. Город небольшой, и Роман Липовецкий то и дело слышит, что в знакомой семье кто-то не смог перенести это заболевание. Многие друзья звонят и просят узнать о состоянии их родственников. Поэтому врачу совершенно не понятно, почему ещё остаётся такое большое количество не привитых людей.

– Сейчас пациенты болеют особенно тяжело, вирус поражает до 100 процентов лёгких. Те, кто поправился и вышел из реанимации, часто имеют последствия в виде фиброза легочной ткани — это уплотнение и рубцы, которые значительно снижают эластические свойства лёгких и ведут к ухудшению качества жизни, вплоть до инвалидизации. Люди, которые тяжело перенесли инфекцию, в дальнейшем встречаются со снижением общего иммунитета, появляются болезни в виде сахарного диабета, тромбозов сосудов различных органов. И такие пациенты поступают уже в хирургический стационар Эжвинской больницы.

Ситуации с пациентами, поступающими в отделение реанимации, всегда острые, требующие экстренных мер: обеспечение проходимости дыхательных путей, выбор метода насыщения пациента кислородом, знание препаратов, которые необходимы в данную минуту тому или иному больному. В Эжвинской больнице есть лекарства, которые используются в последних рекомендациях по лечению ковид-инфекции, и экспресс-тесты для диагностики инфекции. Но, к сожалению, признается врач: аппаратура, дорогостоящие препараты и все медицинские знания иногда бессильны в борьбе с этой инфекцией.

– Чаще к нам в отделение попадают пациенты с сопутствующими заболеваниями в виде сахарного диабета, гипертонической болезни, нарушением жирового обмена. Некоторые люди боятся вакцинироваться из-за наличия у них хронических заболеваний. Безусловно, вакцина может иметь какие-то последствия в виде аллергических реакций, повышения температуры, ломоты в мышцах, недомогания. Но это проходит, а болезнь может и не пройти. Вакцина как раз и сделана в первую очередь для пациентов с ослабленным здоровьем.

Врач, добавляет, что случаи повторного заражения в практике встречаются. И после прививок люди могут заболеть. Но у таких пациентов болезнь проходит более гладко и с меньшим количеством осложнений. Вирус меняется, мутирует, но основные его части остаются видимы для антител, которые формируются после вакцинации.

– В школе на уроке биологии, классе в шестом, я навсегда запомнил термин, что такое адаптация — это способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. И если на сегодняшний день условия среды таковы, что мы встречаемся с вирусом, то давайте адаптироваться: обзаводиться антителами, носить маски, мыть руки, соблюдать респираторный этикет. Эволюционно так сложилось, что выжил тот, кто адаптировался. Вся моя семья, включая пожилых родственников, адаптированы к инфекции. Мы все привиты, и в нашей жизни ничего страшного не произошло.

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