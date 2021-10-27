То дождь, то мороз: в Коми пришла нестабильная погода

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Сегодня погода в Коми разделит республику на два сезона: на юге будет ощущаться поздняя осень, а на севере наступит полноценная зима.

В северных районах будет идти небольшой снег, дуть переменчивый спокойный ветер, а окрестности Воркуты окутает туман. Станет уже морознее: ночью температура с -7 может дойти до -17. Днем ожидается -4, -9 градусов, а северо-восточную часть охладит до -11, -16.

В то же время по всей южной части будет постоянно падать снег, который будет сменяться мокрым снегом и сопровождаться южным ветром. Такая же погода ожидается и в Сыктывкаре. В самой южной части Коми и вовсе пойдут дожди, закрепится гололед, а ночная температура поднимется до +2 градусов. В среднем же ожидается -3, -8 ночью и +2, -3 днем.

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