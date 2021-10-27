Что будет после: известны ограничения в Коми, которые начнутся с 8 ноября 2021 года

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Согласно измененному указу об антиковидных ограничениях в Коми, после нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября, будут действовать отдельные меры по сдерживанию заражения. Ожидается, что жесткий локдаун вводить не будут, но все же отдельные радости жизни будут недоступны.

Как стало известно ранее, диспансеризация будет приостановлена на неопределенный срок, а на концерты, матчи, в музеи, кино и на другие подобные события будут пускать только по QR-коду или свежему ПЦР-тесту. С 8 ноября посетить подобные мероприятия можно будет только при условии 70-процентного заполнения зала.

Все организации, которые приостановят или сильно ограничат свою работу во время нерабочих дней, смогут вновь начать свою деятельность с 8 ноября. Однако им придется следить за тем, чтобы у каждого посетителя был код или результат теста на руках. Это не будет касаться детей – у них ничего требовать не станут.

Также вводится комендантский час для заведений общепита. С 11 вечера до 6 утра они не будут обслуживать гостей.

Также с 8 ноября организации просят отправить на удаленку сотрудников старше 60 лет, работников, которые страдают от хронической болезни или перенесли коронавирус более полугода назад и антипрививочников. Более того, перемещения пожилых людей и «хроников» сильно ограничат: им можно будет выйти из дома только для неотложной помощи, поездки в сад, похода до ближайшего магазина, аптеки или мусорки, а также для поездки на работу и выгула питомца.

Однако все еще неизвестно, закончатся ли нерабочие дни в Коми именно 7 ноября. Власти собираются принять точное решение за день, 6 ноября.

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