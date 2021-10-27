Связисты узнали, что делают наши бабушки и дедушки в сети

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Пенсионеры Коми в этом году почти сравнялись с молодым поколением по онлайн-аппетитам. Только за последний месяц они скачали c помощью мобильного интернета более семидесяти тысяч гигабайт – это лишь на четверть меньше объема данных, который загрузила молодежь. Возрастные абоненты стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. К общероссийскому дню бабушек и дедушек с помощью инструментов BigData они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Республики Коми.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 41% больше данных, чем годом ранее. Самые активные в сети живут не в столице, а в поселках и селах республики. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. 75-летняя жительница поселка Казлук всего за месяц скачала более 300 Гб трафика. Это в 20 раз больше, чем в среднем качают пользователи смартфонов в регионе. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры села Объячево, поселков Тракт и Верхнеижемский, деревни Волокпом.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год количество таких абонентов, которые научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы, увеличилось на 15%. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у почетных абонентов и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в сети фантастику и научно-популярную литературу, предпочитая отечественных авторов. Охотнее всего онлайн-книги скачивают женщины. Так, за месяц 65-летняя жительница региона загрузила из электронной библиотеки 10 произведений.

В Коми за год общее число абонентов 55+, кто поменял кнопочные телефоны на смартфоны, выросло еще на 14%. В первой пятерке самых популярных устройств оказались Samsung, Xiaomi, Honor, ZTE и Apple.