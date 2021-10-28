В четверг Коми завалит снегом

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По всей Коми в четверг будет идти снег: где-то осадки окажутся совсем небольшие, а где-то наметет сугробы. И вновь погода в республике будет разниться в зависимости от района, поэтому региональные метеорологи подготовили прогноз для каждой из частей Коми.

Начнем с севера: эти районы накроет сильным снегопадом, только ближе к западу осадки со временем ослабеют до умеренных. Вдобавок ко всему ожидают метель и снежный занос на дорогах из-за переменчивого ветра скоростью до 15-18 метров в секунду. Хотя бы температура будет стабильной: -2, -7 и днем, и ночью.

В то же время крайний северо-восток будет не таким снежным, ночью осадков не будет вообще. Ветер тоже ожидается более спокойным, но температура окажется ниже, чем по всему остальному региону: -6, -11 днем и -11, -16 ночью.

На юге снег будет переходить в мокрый снег из-за температуры, которая начнет колебаться от -4 до +1 градуса. Интенсивность снега станет варьироваться от небольшой до умеренной. Здесь ожидают такой же переменчивый ветер, как и на севере, с такими же мощными порывами, однако к метели они не приведут.

В Сыктывкаре снег выпадет небольшой, но он станет активнее с наступлением темноты. Максимальные порывы ветра ускорятся до 9-14 метров в секунду, а температура остановится в районе нуля с погрешностью в один градус как днем, так и ночью.

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