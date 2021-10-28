Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 октября 2021 11:19

В Коми обновлен рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 в 2021 году

Общее число заболевших приближается к новой отметке
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми

Фото: Архив "КП"

В Коми стремительно увеличивается число зараженных коронавирусу. Согласно обновленным данным оперштаба, в республике установлен новый рекорд по выявленным за сутки случаям инфицирования. Из 77 894 фактов заражения 325 были обнаружены за последние 24 часа.

Также показатель смертности близится к 2 тысячам. За сутки болезнь унесла жизни еще шести человек, за все время - 1 947.

Однако случаев выздоровления все же больше. За весь период пандемии болезнь побороли 68 894 пациента, это на 76 больше, чем было днем ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре из-за нехватки средств приостановлена стройка инфекционной больницы

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости