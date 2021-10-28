В Коми обновлен рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 в 2021 году

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми стремительно увеличивается число зараженных коронавирусу. Согласно обновленным данным оперштаба, в республике установлен новый рекорд по выявленным за сутки случаям инфицирования. Из 77 894 фактов заражения 325 были обнаружены за последние 24 часа.

Также показатель смертности близится к 2 тысячам. За сутки болезнь унесла жизни еще шести человек, за все время - 1 947.

Однако случаев выздоровления все же больше. За весь период пандемии болезнь побороли 68 894 пациента, это на 76 больше, чем было днем ранее.

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