В Коми задует метель и ляжет гололедица

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Конец рабочей недели в Коми ознаменуется очень зимней погодой. По всей республике будет идти снег, снизится температура, а в отдельных районах метеорологи республики ожидают метель и скользкие дороги.

По региону выпадет небольшой снег, но только местами, а на юго-западе снегопад будет умеренный. И вновь непостоянным окажется ветер: хотя заявлено, что придет холодный воздушный поток с севера, на западе он может переметнуться на южный. В окрестностях Воркуты ситуация усугубится сильными порывами до 17 метров в секунду, что приведет к метели. В южной части республики и Сыктывкаре на дороги ляжет гололедица.

Ночью температура составит -7, -12 градусов, а в центре и на севере Коми дойдет и до -13, -18. Днем температура остановится в районе -5, - 10 градусов, в Сыктывкаре -2, -4, а в юго-западной части региона 0, -5.

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