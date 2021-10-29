«Жить и жить бы»: в Коми трагически погиб в массовой аварии 26-летний водитель большегруза

Фото из личного архива Константина Л.

Стала известна личность погибшего в массовой аварии на трассе Сыктывкар-Ухта водителя большегруза Tatra. Им оказался 26-летний Константин Л. Молодой человек в день трагедии был на работе, на своем привычном маршруте. Садясь за руль машины, он и не мог подумать, что этот день станет для него последним.

Константин ехал на 287 км трассы, когда откуда не возьмись на него вылетел 46-летний газелист. Увидеть перед собой автомобиль парень не ожидал, ведь на данном участке дороги обгон запрещен. Скорость была у обеих машин высокой и времени для маневра не осталось.

- Водитель ГАЗели пошел на обгон фуры «Магнита» в зоне действия знака «Обгон запрещен», из-за чего и произошло столкновение с грузовиком Tatra. После этого произошло еще одно столкновение с фурой MAN в составе полуприцепа Schmitz, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии погиб Константин и водитель ГАЗели.

Смерть 26-летнего парня стала настоящим шоком для его семьи и близких. Они не могут поверить, что жизнь Константина оборвалась так быстро. Близкие вспоминают молодого человека как доброго и светлого парня. Они признаются, что будут скучать по лучезарной улыбке Константина и его веселым шуткам.

- Жить бы и жить еще, так рано ушел. Приношу свои соболезнования семье Кости, - пишет Светлана.

По данному факту начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас нет слов»: в Коми в страшной аварии трагически погибла 28-летняя Дарья Г.

Супружеская пара возвращалась домой с долгожданного отпуска (подробности)