Коми энергосбытовая компания определила победителей PR-мероприятия «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ»

На втором месте и выигрышем в размере 80 тысяч рублей оказалось ТСЖ «Кочпон Чит 3». Фото: Екатерина САВЕНКО

В Сыктывкаре подвели итоги PR-мероприятия «Лучшая УК / Лучшее ТСЖ» – 2021, которое проводило АО «Коми энергосбытовая компания». Из 22 жилищных организаций-участников три получили денежные призы. «Комсомолка» расскажет, кто именно.

Важные критерии

Напомним, старт PR-мероприятия «Лучшая УК / Лучшее ТСЖ», основная цель которого поощрение управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), добросовестно выполняющих свои обязанности, был объявлен в июле.

Ставшее традиционным PR-мероприятие проходит в столице республики уже в третий раз. Всего на звание лучших в этом году претендовало 22 жилищные организации со всей республики. В лидерах конкурса – традиционно столичные ТСЖ и УК. В первый раз в этом году в конкурсе принимали участие жилищные организации из Усть-Кулома и Инты.

В финал вышли почти половина всех участников – 10. По оценкам конкурсной комиссии, ТСЖ «ЖК Вычегда», ТСЖ «Кочпон Чит 3», ТСЖ «Морозова 104», ТСЖ «Коммунистическая 70», ТСЖ «Катаева 51», ТСЖ «Коммунистическая 64», ТСЖ «Проспект Бумажников 44», ЖСК 25, ТСЖ «Петрозаводская 29», ЖСК 26 набрали максимальное количество баллов.

Отметим, что финалистов определяли по трём важным критериям: отсутствие просроченной задолженности, своевременная передача актов приёма-передачи и пользование системой электронного документооборота. Именно среди них и был проведён розыгрыш на главные призы конкурса – сертификаты на 50, 80 и 100 тыс. рублей.

Участники получили памятные призы и дипломы. Фото: Екатерина САВЕНКО

Барабанная дробь!

Победителей конкурса выбирали генератором случайных чисел. Каждый представитель был пронумерован конкретным числом.

– PR-мероприятием «Лучшая УК / Лучшее ТСЖ» – 2021 мы хотим поощрить и показать тех, кто своевременно выполняет все требования законодательства, – поприветствовала финалистов конкурса генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова. – Последнее время стало непростым для всех: мы видим падение доходов населения, вследствие чего – неплатежеспособность потребителя. Но радует, что есть управляющие компании, которые находятся на плаву и держат свои дела в порядке.

В результате розыгрыша места распределились следующим образом: лучшей жилищной организацией, получившей сертификат на сумму 100 тысяч рублей, признана ТСЖ «Проспект Бумажников 44». На втором месте и выигрышем в размере 80 тысяч рублей оказалось ТСЖ «Кочпон Чит 3», «бронзу» и 50 тысяч рублей взяла ТСЖ «ЖК Вычегда». Остальные участники получили памятные призы и дипломы.

Выигранные деньги победители смогут потратить на благоустройство домов или дворовых территорий. Кстати, прошлогодние победители потратили сертификаты на восстановление пластиковых дверей в тамбурах подъездов, установку пластиковых окон, а также установку забора на территории и сантехники для подвала.

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