Коми вновь установила рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

Оперативный штаб озвучил свежие данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми растет число инфицированных COVID-19. Согласно данным, озвученным федеральным оперативным штабом, в республике насчитывается 78 599 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество больных увеличилось на 358 фактов, что является рекордным значением в 2021 году.

Отмечается, что за последние 24 часа число выздоровевших достигло 69 250. Это на 155 больше, чем было днем ранее.

Минувшие сутки не смогли пережить еще шесть человек. За все время пандемии вирус унес жизни 1 954 пациентов.

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