Какие приметы и суеверия существуют у пожарных Коми

Подавляющее большинство суеверий у пожарных имеет «обратный ход» Фото: Архив "КП"

Практически в каждой сфере деятельности есть собственные приметы и суеверия. Особенно их чтут представители профессий, связанных с риском, и пожарные не исключение. Спасатели рассказали «Комсомольской правде-Коми», чего не стоит делать перед дежурством, а про что обязательно не нужно забывать.

Приметы:

- Если кошка замяукала в диспетчерской – жди скорого вызова на пожар. Кошек не обижают, порой они живут в частях, их кормят, любят, но диспетчерскую от кошачьих визитов уберегают;

- Если кто-то из караула начистил свою обувь перед заступлением на дежурство, то выездов за смену предстоит много;

- За 7-10 дней до отпуска обычно выездов бывает много.

Подавляющее большинство суеверий у пожарных имеет «обратный ход» – то есть действия, которые нужно совершить для того, чтобы предотвратить или нейтрализовать примету. Поэтому, когда новичок приходит в пожарную охрану, его, помимо основного обучения, знакомят с суевериями.

Суеверия.

Перед дежурством нельзя, например, начищать сапоги – придётся всю смену пачкать, выезжая на пожары;

- получать новое обмундирование или инструменты, рацию непосредственно перед дежурством – в ближайшее же время придётся это применять. Получить обновки лучше сразу после дежурства;

- протирать на пожарной машине сигнальные маячки – к сложному пожару и пострадавшим;

- стирать одежду, в которой отправитесь на работу, непосредственно перед дежурством.

Запреты во время дежурства:

- нельзя мыть голову сразу после того как приехали с пожара – тогда вызов будет не последним за дежурство;

- нельзя чистить варёное яйцо, разбивая его о стол. Нужно по нему стукнуть костяшками пальцев или ложкой;

- нельзя мыть пожарную каску во время дежурства – считается, что чистая каска слетит вместе с головой;

- никогда и ничего нельзя брать с пожара – считается, что вещь, взятая из горевшего дома, обязательно сгорит на новом месте.

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