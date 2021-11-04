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Здоровье4 ноября 2021 11:00

В Коми за сутки обнаружено 394 случая заражения коронавирусом

Республика вновь обновила рекорд по заболеваемости за 2021 год
Источник:kp.ru
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Озвучены новые данные, отражающие эпидобстановку в Коми

Озвучены новые данные, отражающие эпидобстановку в Коми

Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают расти в значениях все основные показатели, отражающие эпидобстановку в республике. Согласно данным оперативного штаба, за сутки медики диагностировали у еще 394 человек коронавирус. Это новый абсолютный рекорд 2021 года. Для сравнения: в 2020 году максимальное значение достигло 398 лабораторно подтвержденных фактов инфицирования за сутки.

Общее число зараженных достигло отметки в 80 511 человек, из которых 2 010 скончались. Отмечается, что показатель смертности вырос за прошедшую ночь на 11 летальных исходов.

Обновлен и показатель выздоровления. За сутки было выписано 168 пациентов, за все время пандемии болезнь успешно побороли 69 889 жителей Коми.

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