В Коми ожидаются метель и гололед

Фото: pexels.com

Первая пятница ноября преподнесет жителям Коми неприятные и даже опасные природные явления. Согласно обновленному прогнозу синоптиков, на территории Коми прогнозируется метель, гололед и порывистый ветер.

- В пятницу, 5 ноября, будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, ночью местами умеренные осадки - дождь, мокрый снег, снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго западный, скорость которого достигает 6-11 м/с, на крайнем северо-востоке ночью порывами 15-18 м/с, метель, - рассказали о предстоящей погоде метеорологи ЦГМС Коми.

Температура воздуха сегодня поднимется до +5 градусов, на крайнем северо-востоке ночью и днем 0...-5 градусов.

В столице же республики пройдут дождь и мокрый снег, а столбик термометра покажет днем +3...+5 градусов, ночью температура опустится до -1 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После задержки рейса до Сыктывкара Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров в таких ситуациях (подробности)