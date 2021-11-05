Комсомолка-Коми попала в шорт-лист Всероссийского конкурса «Смиротворец»

Фото: со страницы организаторов конкурса "Смиротворец"

XIII Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2021» опубликовал шорт-лист конкурса. Среди избранных оказались и «комсомольцы», и наши коллеги.

Среди отобранных лучших статей – материалы авторов «Комсомольской правды-Коми»: статья «На краю земли» Анастасии Машкалевой (сейчас Анастасия Тарабаева) и работа «Особенности питания коми охотника» в журнале «Комсомольская правда-Авиа» Нины Юшковой, обе статьи оказались в номинации «Печать».

Из Коми также в номинации «Блоги» выделили видеосюжет Генриха Немчинова – «Там, где течет Илыч».

В рублике «Телевидение» отметили ГТРК «Коми Гор» с циклом программ «Вторая Родина»: выпуски «Белорусы» и «Армяне». Коми республиканский телевизионный канал (Юрган) отличился программой «Наши люди»: выпуски о Гамлете Оганяне и о семье Калпазановых и прямая трансляция Коми республиканского лыжного фестиваля «Лямпиада 2021».

Участниками конкурса «СМИротворец-2021» стали 1350 СМИ и блогов. Экспертный совет «СМИротворца» рассмотрел около 14 000 материалов и сформировал шорт-лист.

Итоги конкурса подведут в Москве 29 ноября.

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До окончания голосования осталось пять дней (подробности)