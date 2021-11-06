В Коми прогнозируется шквалистый ветер и туман

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Суббота, 6 ноября, в Коми выдастся облачной и туманной. Об этом рассказали синоптики ЦГМС Коми. По их словам, сегодня в республике разгуляется и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

- Ночью и утром 6 ноября в отдельных районах ожидается туман. Ветер Ю, ЮЗ 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с, - сказали метеорологи.

Также сообщается, что жителей Коми ожидают обильные осадки - дождь, мокрый снег и снег. На дорогах будет неспокойно, говорят синоптики: плохая видимость и гололед.

Температура ночью -1...+4, на крайнем юге +3...+8, днем +2...+7, на крайнем юге +5...+10, в Воркутинском районе ночью -6...-11, днем -2...+3 градуса, заключили синоптики.

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