Осень и локдаун: какие фильмы помогут сыктывкарцам снизить уровень стресса

Фото предоставлено компанией МегаФон

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Республики Коми вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у жителей региона могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство наших земляков охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Коми единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2», «Поворот не туда: Наследие» и «Голем. Начало», каждая из которых набрала 2% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей республики:

Топ-7 хорроров

«Голем: Начало»

«Поворот не туда: Наследие»

«Синяя бездна 2»

«Проклятие Спящей красавицы»

«Солнцестояние»

«Дом, который построил Джек»

«Страна чудес Вилли»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

«Противостояние»*

«Ходячие мертвецы»

«Хелстром»

«Страна Лавкрафта»*

«Чепелуэйт»*

«Сумеречная зона»*

«30 сребреников»*

*Доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ