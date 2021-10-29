Осень и локдаун: какие фильмы помогут сыктывкарцам снизить уровень стресса

Фото предоставлено компанией МегаФон
С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Республики Коми вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.
На повышенное внимание к фильмам ужасов у жителей региона могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство наших земляков охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители Коми единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2», «Поворот не туда: Наследие» и «Голем. Начало», каждая из которых набрала 2% аудитории.
В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей республики:
Топ-7 хорроров
«Голем: Начало»
«Поворот не туда: Наследие»
«Синяя бездна 2»
«Проклятие Спящей красавицы»
«Солнцестояние»
«Дом, который построил Джек»
«Страна чудес Вилли»
Топ-7 сериалов в категории ужасы
«Противостояние»*
«Ходячие мертвецы»
«Хелстром»
«Страна Лавкрафта»*
«Чепелуэйт»*
«Сумеречная зона»*
«30 сребреников»*
*Доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ