«С третьей попытки»: в ижемском Щельяюре провалившегося под лед рыбака вытаскивали всем поселением

Щельяюрец чуть не погиб. Спасибо добрым людям. Фото: архив КП.

Вчера днём в Коми случилось чудо. В селе Щельяюр Ижемского района спасатели вытащили тонувшего рыбака практически с того света - мужчина провалился под лёд и уже прощался с этим миром. Подробности рассказывает Ижемская администрация.

Ничего в тот момент не предвещало беды. Как вдруг звонок в пожарно-спасательный гарнизон взбудоражил весь состав службы.

- Помогите! В курье реки Печора напротив нефтебазы примерно в 300 метрах от берега провалился под лед и тонет человек! - кричали на том конце провода.

Тут же на место происшествия приехали глава Щельяюра Николай Рочев и спасатели. Для операции необходима была аэролодка, которая имелась у жителя поселка Дениса Лазуткина. Молодой человек откликнулся без колебаний и прибыл на место в считанные минуты. На своей аэролодке он добрался до утопающего и вытащил его из воды. Но его судно увязло в образовавшейся полынье. На помощь к ребятам отправилась вторая аэролодка, но и её постигла та же участь.

- Доставить спасенного на берег и передать скорой помощи удалось только с третьей попытки. Разбивая лед, до места провала доехала моторная лодка, тем самым расчистив выезд для аэролодок, - рассказывают в ижемской мэрии.

Пострадавшего мужчину привезли на скорой в Ижемскую ЦРБ. Как оказалось, на неокрепший лёд щельяюрец вышел, чтобы порыбачить. И провалился. Слава богу, незадачливый рыбак жив.

Спасибо!

В администрации муниципалитета подчеркивают, что в спасательной операции были задействованы оперативные службы 01, 02, 03. Администрация района и глава поселения выражают огромную благодарность местным жителям – Денису Лазуткину, Николаю Сметанину, Александру Терентьеву, Марату Дроботову, а также сотрудниками ПСЧ-211 УППС РК Алексею Сметанину и Артему Смолеву за участие в спасении утопающего, неравнодушие и оперативность. Спасибо!

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