Как и что будет работать в Коми с 30 октября по 7 ноября

Ограничений много. За раз не выучишь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 30 октября в Республике Коми как и по всей России начались нерабочие выходные дни, объявленные Президентом России. Вопросов по ограничениям много, ответов - почти нет. Республиканский оперштаб ответил на самые часто задаваемые вопросы жителей Коми.
Будут ли с 30 октября по 7 ноября 2021 года работать торгово-развлекательные центры?
Нет. Исключения составляют организации, осуществляющие реализацию товаров (в торговых центрах в том числе), они работают без ограничений и при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных в период распространения COVID-19.
Будут ли работать автошколы в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября?
Нет.
Как работают органы региональной власти и местного самоуправления в период нерабочих дней?
По очереди и расписанию. Работа этих органов и организаций не останавливается.
Библиотеки работают. Только непонятен пункт по заполнению зала 50% при проведении мероприятий! Это как? Библиотека - это не театр и не концертный зал.
Библиотеки работают. Храмы книги обслуживают читателей при наличии QR-кода.
Будут ли работать в период нерабочих дней магазины детской одежды?
Да, но с «входным фильтром» для посетителей (проверка температуры, наличие маски).
Будут ли работать в период нерабочих дней частные ветеринарные клиники?
Да.
Будут ли работать в период нерабочих дней парикмахерские?
Нет.
Имея розничный магазин по продаже строительных материалов, могу ли я в сложившихся условиях продавать товар дистанционно, не пуская покупателей в магазин, а принимать заказ по телефону или на входе в магазин. И брать оплату за товар по терминалу на входе в магазин?
Да, при наличии «входного фильтра» для посетителей.
Почему закрывают малый бизнес, где ранее ответственные руководители вакцинировали весь персонал и регулярно соблюдают все эпидемиологические меры?
В Коми с коронавирусом всё плохо. Таким решением есть шанс разорвать цепочку передачи инфекции.
Почему нельзя организовать посещение всех организаций по QR-кодам при условии, что вакцинировано не менее 80% сотрудников?
По состоянию на октябрь 2021 года в Республике Коми не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета для защиты от новой коронавирусной инфекции.
Будут ли проводиться дополнительные занятия в организациях среднего профобразования?
Нет.
Почему всё закрыли, а кинотеатры и театры можно посещать по QR-коду?
Кинотеатры и театры - это учреждения, где можно обеспечить контроль потока посетителей, а также соблюсти безопасные условия (всех посчитать и рассадить по углам).
Кафе и рестораны будут работать с 30 октября по 7 ноября 2021 года?
Нет.
Работодатели сделают всё, чтобы не оплачивать нерабочие дни. Как быть?
Если возникают трудовые споры, обращайтесь в Госинспекцию труда в Коми.