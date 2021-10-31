Как и что будет работать в Коми с 30 октября по 7 ноября

Ограничений много. За раз не выучишь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Республике Коми как и по всей России начались нерабочие выходные дни, объявленные Президентом России. Вопросов по ограничениям много, ответов - почти нет. Республиканский оперштаб ответил на самые часто задаваемые вопросы жителей Коми.

Будут ли с 30 октября по 7 ноября 2021 года работать торгово-развлекательные центры?

Нет. Исключения составляют организации, осуществляющие реализацию товаров (в торговых центрах в том числе), они работают без ограничений и при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных в период распространения COVID-19.

Будут ли работать автошколы в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября?

Нет.

Как работают органы региональной власти и местного самоуправления в период нерабочих дней?

По очереди и расписанию. Работа этих органов и организаций не останавливается.

Библиотеки работают. Только непонятен пункт по заполнению зала 50% при проведении мероприятий! Это как? Библиотека - это не театр и не концертный зал.

Библиотеки работают. Храмы книги обслуживают читателей при наличии QR-кода.

Будут ли работать в период нерабочих дней магазины детской одежды?

Да, но с «входным фильтром» для посетителей (проверка температуры, наличие маски).

Будут ли работать в период нерабочих дней частные ветеринарные клиники?

Да.

Будут ли работать в период нерабочих дней парикмахерские?

Нет.

Имея розничный магазин по продаже строительных материалов, могу ли я в сложившихся условиях продавать товар дистанционно, не пуская покупателей в магазин, а принимать заказ по телефону или на входе в магазин. И брать оплату за товар по терминалу на входе в магазин?

Да, при наличии «входного фильтра» для посетителей.

Почему закрывают малый бизнес, где ранее ответственные руководители вакцинировали весь персонал и регулярно соблюдают все эпидемиологические меры?

В Коми с коронавирусом всё плохо. Таким решением есть шанс разорвать цепочку передачи инфекции.

Почему нельзя организовать посещение всех организаций по QR-кодам при условии, что вакцинировано не менее 80% сотрудников?

По состоянию на октябрь 2021 года в Республике Коми не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета для защиты от новой коронавирусной инфекции.

Будут ли проводиться дополнительные занятия в организациях среднего профобразования?

Нет.

Почему всё закрыли, а кинотеатры и театры можно посещать по QR-коду?

Кинотеатры и театры - это учреждения, где можно обеспечить контроль потока посетителей, а также соблюсти безопасные условия (всех посчитать и рассадить по углам).

Кафе и рестораны будут работать с 30 октября по 7 ноября 2021 года?

Нет.

Работодатели сделают всё, чтобы не оплачивать нерабочие дни. Как быть?

Если возникают трудовые споры, обращайтесь в Госинспекцию труда в Коми.