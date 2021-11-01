В Инте к стае сизокрылых голубей прибился разноцветный пестрый собрат

Фото: Анастасия Филиппова

Инта в очередной раз удивляет жителей Коми. Жители приполярного города заметили удивительную птицу, по уже заснеженным улицам гуляет и курлыкает голубок необычного, яркого окраса.

Колоритный пернатый держится стаи своих обычных серых сородичей, но очень сильно от них отличается.

- Будто в краске искупался! Или поучаствовал в празднике красок холли! Откуда такое чудо взялось? - недоумевает Мария В.

- Птичка радует интинцев, видимо, претендует на звание самого яркого голубя в мире. Встретить и покормить необычную птаху можно днëм, напротив 18 магазина, - написали в местном паблике.

Фото: Анастасия Филиппова

В соцсетях горожане делятся снимками необычного пернатого и выдвигают фантастические гипотезы о его происхождении.

Фото: Анастасия Филиппова

Это уже не первый случай обнаружения в Инте необычной птицы. В июле в объективы фотокамер попал редкий воробей-альбинос.

Мнение эксперта

Сыктывкарский ветеринар-орнитолог, специалист по редким животным Евгений Пешкин, прокомментировал появление голубя с необычным ярким оперением.

- Голубей такого окраса я ни разу не встречал на своей практике, но в питомниках встречаются пёстрые цветные голуби. К тому же, судя по окрасу, это настоящее оперение. Вероятно всего, он как раз улетел из какого-то питомника, возможно, даже из другого региона, - предполагает Евгений Пешкин.

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