В Коми обновлен рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка Фото: Архив "КП"

В Коми стремительно растет количество выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. Согласно данным, которые озвучил федеральный оперштаб, общее число инфицированных достигло 79 346. Данный показатель за сутки вырос на 378 новых фактов заболевания, что является рекордом в 2021 году. Для сравнения: в 2020 году данный показатель равнялся 398.

Отмечается, что выписано с начала пандемии 69 392 пациента. За последние 24 часа не было выписано по выздоровлению ни одного человека.

Также в республике растет количество летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались четыре человека. Всего в Коми вирус унес жизни 1 965 пациентов.

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