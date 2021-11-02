В Коми будет холодно и туманно

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Свежий прогноз синоптиков Коми обещает туманну. холодную погоду. Туман опустится на республику ночью ближе к утру. В это же время ожидаются минимальные температуры.

Так, ночью она опустится до -21, -26 градусов, в отдельных районах температура окажется немного выше: -12, -17, а в юго-западной части будет относительно тепло: -5, -10. Днем на юге и западе обещают -2, -7, но на севере и в центре окажется куда холоднее: -11, -16 градусов. В Сыктывкаре днем потеплеет до -3, -5 градусов, а ночью воздух охладится до -8, -10.

Ветер ожидается южный с умеренной скоростью, а осадков не будет вовсе, разве что в Прилузском районе землю немного присыпет снегом.

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