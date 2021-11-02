В Коми установлены новые абсолютные рекорды по зараженным COVID-19 и умершим

Оперштаб озвучил новые данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб России сообщил последние данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 2 ноября, в Коми выявили 381 нового инфицированного, что является новым рекордным значением для 2021 года. За весь период специалисты обнаружили и лабораторно подтвердили 79 727 фактов инфицирования COVID-19.

Сообщается также о 20 новых умерших от коронавируса, что также является максимальным значением за долго время. За все время пандемии количество жертв достигло отметки в 1 985 человек.

Вместе с тем выздоровевших людей все же больше. Только за минувшие сутки болезнь побороли 179 пациентов, за все время - 69 571.

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