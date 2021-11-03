Синоптики прогнозируют возвращение в Коми метели и гололеда

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В среду на севере Коми выпадет снег, его интенсивность дойдет до умеренной. Там же синоптики обещают ветер до 14 метров в секунду с сильными порывами до 18 м/с, что приведет к метели на северо-востоке.

В то же время на юге будет спокойно: умеренный ветер и никаких осадков. Однако местами по всему региону может лечь гололед и изморозь. Ночью температура будет стабильно держаться на отметке -4, -9 градусов, однако может понизиться и до -12, -17, но только при условии ясного неба. Днем температура уйдет даже в плюс: -2, +3 градуса, хотя на востоке сохранится холод: -2, -7.

Сыктывкар тоже не встретит ни метелей, ни сильных холодов. Ветер будет умеренный, а температура будет варьироваться минимум от -7 ночью до максимум нуля градусов.

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