Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности «Воркутинских ТЭЦ», входящих в группу «Т-Плюс»

Фото: rpn.gov.ru

В работе организации «Воркутинские ТЭЦ», входящей в группу «Т-Плюс», обнаружены нарушения природного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора России. Ведомство провело проверку деятельности предприятия и пришла к неутешительным выводам.

- В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 40 нарушений обязательных требований природоохранного законодательства, оказывающих существенное негативное воздействие на компоненты природной среды, - говорится в релизе инспекции.

Выяснилось, что предприятие выбрасывает загрязняющие вещества в воздух без специального разрешения, сбрасывает сточную воду на рельеф местности в границах водоохранной зоны реки Воркута, а также организация не платит за негативное воздействие на окружающую среду.

Инспекторы в своем докладе отмечают, что на основании выявленных нарушений можно прийти к выводу: на предприятии сложилась низкая степень ответственности исполнительского звена и отсутствует должный контроль со стороны руководства.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридического и должностных лиц.

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