Число заражений коронавирусом в Коми превысило 80 тысяч

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми за последние сутки выявлено 390 случаев заражения коронавирусом. Такие данные предоставил федеральный оперштаб.

Всего за период пандемии было зарегистрировано 80 117 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них по выздоровлению было выписано 69 721 пациентов, в том числе за сутки - 150.

Количество летальных исходов также за сутки увеличилось на 14 человек. Всего в Коми за время пандемии скончались от последствий, вызванных вирусом, 1 999 человек.

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