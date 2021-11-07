Юго-западный ветер принесет в Коми дождь и мокрый снег

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Синоптики представили прогноз погода в Республике Коми на сегодня, 7 ноября.

По региону ожидается облачность, местами пройдут умеренные осадки - дождь и мокрый снег. Сильный снегопад прогнозируется в Воркутинском районе. Ветер юго-западный, днем на крайнем севере северный 8-13 м/с. Температура ночью и днем -1…+4°С.

В Сыктывкаре ожидается облачность, днем - дождь и мокрый снег.

- Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью и днем +2…+4°С, - предупреждают метеорологи.

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