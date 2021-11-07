В Коми за последние сутки коронавирусом заразились 397 жителей

Фото: архив КП.

Оперативный штаб обнародовал свежие данные по коронавирусной статистике в Коми. В регионе зафиксировано уже 81 714 случаев заражения коронавирусом, 397 из которых зарегистрированы за минувшие сутки.

Жертвами вируса с начала пандемии стали 2 035 человек. Странно, но за последние сутки данный показатель не увеличился. Точно так же как и показатель количества выздоровевших пациентов (+0 за последние 24 часа). За все время пандемии в Коми выздоровели 70 007 пациентов.

Скорее всего, этих данных нет из-за ноябрьских праздников и объявленных выходных, поэтому завтра наверняка придут цифры сразу за два дня.

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