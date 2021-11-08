«Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре: знакомимся с участницами из клинико-диагностической лаборатории «МедТест»

«Комсомолка» расскажет читателям о «леди в белых халатах» клинико-диагностической лаборатории «МедТест».

«Комсомольская правда в Коми» продолжает знакомить жителей региона с прекрасными героинями фотоконкурса «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре. В онлайн-фотоконкурсе принимают участие 14 невозможно красивых сотрудниц пяти медицинских организаций столицы Коми. Сегодня «Комсомолка-Коми» расскажет читателям о «леди в белых халатах» из клинико-диагностической лаборатории «МедТест». Итак, встречаем!

Когда человек здоров, весь мир открыт перед ним. Хорошее настроение и яркая насыщенная жизнь со всеми ее вкусами и красками доступны при отличном самочувствии. Клинико-диагностическая лаборатория «МедТест» стремится к тому, чтобы жизнь жителей Коми была максимально продуктивной и интересной, и уже на протяжении 10 лет работает в Сыктывкаре с заботой и любовью к пациентам.

Оксана Налетова

Оксана Налетова более 10 лет работает процедурной медсестрой в клинико-диагностической лаборатории «МедТест». Наша участница окончила Сыктывкарский медколледж, долгие годы работала палатной и процедурной сестрой в медучреждениях со взрослыми и детьми.

Оксана Налетова.

— Это физически и эмоционально тяжелая работа ежедневно бороться за чью-то жизнь. Но прекрасные врачи, сёстры и другой персонал, отдавая самих себя, самозабвенно борются за жизни маленьких пациентов, — рассказывает героиня.

Оксана Налетова.

Сейчас, работая в лаборатории, Оксана помогает пациентам, посоветовав нужный анализ или направив на консультацию к специалисту. Когда медсестра общается с маленькими пациентами, то всегда разговаривает «о самом главном», обсуждает с детками героев мультфильмов, личные достижения или мечты о будущем.

Желаем Оксане всегда оставаться такой доброй и чудесной! Проголосовать за красавицу можно ЗДЕСЬ.

Татьяна Филиппова

Татьяна Филиппова — медицинский регистратор клинико-профилактической лаборатории «МедТест». Удивительно, но перед тем, как прийти на работу в дружный коллектив учреждения, наша участница консультировала жителей Сыктывдинского района в вопросах социальной поддержки и даже окончила в Санкт-Петербурге курсы бортпроводника. Да, работа с людьми всегда привлекала Татьяну.

Татьяна Филиппова.

В лаборатории девушка трудится шестой год, работа затянула с головой, благо, улыбчивые коллеги помогли разобраться в тонкостях медицинских терминов.

— У меня возникает чувство гордости за нашу лабораторию, так как мы единственные в Сыктывкаре, кто делает анализы на месте, — улыбается Татьяна. — Это очень удобно, быстро, практично, качественно.

Татьяна Филиппова.

А ещё наша героиня увлекается танцами, очень любит животных — воспитывает любимого кота породы мейн-кун.

Вдохновляемся примером неиссякаемого оптимизма Татьяны и голосуем за нашу участницу ТУТ.

Каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в белом халате к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и партнёра конкурса — ЮД «Романовъ». Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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