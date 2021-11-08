Известную в Коми диско-бабушку отказались обслуживать в столовой Усть-Кулома без QR-кода

Лидия Уляшева осталась голодной. Фото: Александра САВИНОВА

Можно ли просто прийти и поесть в столовой без QR-кода, вопрошают жители Усть-Куломского района Коми? Один из народных пабликов муниципалитета опубликовал видео, на котором некая пенсионерка (подписчики тут же узнали в ней известную в регионе диско-бабушку, которая в свое время отжигала на сцене с Киркоровым во время его концерта в Сыктывкаре) пришла в столовую райцентра покушать, но ушла несолоно хлебавши.

- Многие из отдаленных сёл и деревень приезжают по нуждам: кому в больницу, кому в администрацию, да мало ли куда... Но как раньше в столовой уже не перекусить, - говорится в сообщении паблика.

В записи видно, что бабушка стоит перед линией раздачи еды и беспомощно разводит руками, в то время как сотрудница столовой ей объясняет, что «обслуживание [клиентов] сейчас идет только с QR- кодами». Бабушка вздыхает и говорит, что никакого кода у нее нет.

- Люди элементарно не знают, что это такое! - возмущаются комментаторы.

Подписчики тем временем узнали в посетительнице столовой известную в Коми диско-бабушку Лидию Уляшеву из района. В прошлые годы Лидия Витальевна стала известной на всю страну благодаря своим зажигательным танцам на танцполах крупных столичных праздников.

Кстати

Между тем, сотрудница усть-куломского заведения общественного питания действовала согласно Указу главы Коми с утвержденным перечнем объектов, посещение гражданами которых после 8 ноября 2021 года осуществляется при условии наличия QR-кода, куда входят и столовые.

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