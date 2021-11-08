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Общество8 ноября 2021 10:00

Оперативный штаб назвал «обнуление» QR-кодов жителей Коми сбоем программы

Никакого документа об изменении сроков действия кодов не было
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Утром 8 ноября жители Коми столкнулись с неприятностью. Оказалось, что все годовые QR-коды сертификатов о вакцинации от коронавируса сроком более полугода, стали недействительны. Люди массово жалуются на произвол властей. Однако не всё так плохо, как кажется. Федеральный оперштаб назвал «обнуление» QR-кодов сбоем программы.

В оперштабе заявили, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. Вероятно, это сбой портала Госуслуг. Подчеркивается, что на портале Госуслуг в течение дня обязуются восстановить прежние сроки действия сертификата.

Ранее Минздрав России сообщал, что в Коми перестает действовать сертификат о вакцинации, выданный на год. В ведомстве приняли решение, что с 8 ноября срок действия сокращается вдвое - с года до шести месяцев. Поэтому с сегодняшнего дня, 8 ноября, на «Госуслугах» произошли обновления: код, полученный более шести месяцев назад, теперь не активируется.

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