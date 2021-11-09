Коми накроют туманы и метели

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Постепенно Коми покидают положительные температуры: так, весь вторник термометры по республике покажут не выше -2 градусов. В то же время в отдельных районах сядет туман, а где-то задует метель.

Плохую видимость обещают на севере Коми: туман будет ночью и утром. Но это единственное проявление непогоды – снег метеорологи не прогнозируют, ветер ожидается западный средней скорости, а температура круглые сутки останется на уже привычных -7, -12. Небольшое похолодание до -18 градусов только будет при безоблачном небе.

На юге будет не все так гладко: синоптики ждут снегопад с интенсивностью от небольшого до сильного. Ветер северного направления незначительно ускорится до 13 метров в секунду, в нескольких районах это может привести к метели. Похолодание будет незначительным: -2, -7 днем и ночью.

В столице республики снег пройдет небольшой, а ветер ожидает такой же, как и по всей южной части. Температура в Сыктывкаре остановится на отметке -2, -4 градуса.

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