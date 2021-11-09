Жизнь по QR: внедрение кодов вызвало настоящий переполох в Коми

Жители Коми пока не понимают, где и каким образом пользоваться QR-кодами. Многие вообще не знают, как их достать и в чём их суть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 8 ноября, после «ковикул», то есть объявленных по всей стране нерабочих выходных, в России, в том числе и в Коми, изменилась форма сертификата о вакцинации против COVID-19. В республике также были внесены изменения в Указ о режиме повышенной готовности в правилах использования этих кодов. Подробнее – в материале «КП-Коми».

Сбой в системе

Утром 8 ноября жители Коми столкнулись с неприятностью. Как оказалось, все годовые QR-коды сертификатов о вакцинации от COVID-19 сроком более полугода стали недействительны. Люди массово жаловались на произвол властей. Однако не всё так плохо, как показалось. В федеральном оперативном штабе объяснили, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. Вероятно, «обнуление» QR-кодов было вызвано сбоем Госуслуг. В течение дня на портале восстановились прежние сроки действия сертификата.

Понедельник - день тяжелый. А еще и расстройство в виде недействительного кода о вакцинации. Но уже все хорошо.

Новый же документ будет доступен на двух языках – русском и английском. Получить сертификат можно в бумажном и электронном виде. Для получения бумажной версии необходимо посетить МФЦ. Сертификаты, содержащие сведения о полученных прививках или перенесённой инфекции, которые были получены до 8 ноября, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

Так выглядит новый сертификат.

Миллион вопросов

Бурный ажиотаж в республике вызвали и изменения в использовании QR-кодов, изменения внесли в Указ главы Коми о режиме повышенной готовности. Люди искренне недоумевают: где взять пресловутые коды, как их использовать, куда с ними можно ходить и кому показывать?

Как сообщили в пресс-службе главы Коми, с 8 ноября в регионе начинает действовать расширенная система проверка QR-кодов в общественных местах. Если раньше их наличие требовалось лишь на спортивных, культурно-массовых и развлекательных мероприятиях, то теперь они нужны практически везде: ресторанах, кафе, барах и закусочных (кроме еды «на вынос»), закрытых зоопарках и гостиницах и т.п.

Власти республики разъяснили, кто и как будет проверять наличие факта о вакцинации. Так, QR-код, справку об отрицательном ПЦР-тесте, а также о перенесённом заболевании будет проверять сотрудник организации, доступ в которую будет осуществляться по системе QR-кодов. Паспорт при этом у вас никто спрашивать не должен, подчеркнули в пресс-службе.

Вместо электронного кода можно пользоваться бумажным. Их выдают в МФЦ. Фото: Иван Макеев

Также многие жители Коми задаются вопросом, что делать, если доступа к Госуслугам нет, а в МФЦ не пустят без кода. Отвечаем: на сегодняшний день в МФЦ нет системы проверки QR-кодов, туда можно попасть беспрепятственно. Если же у вас нет смартфона или доступа к порталу Госуслуг, то в МФЦ окажут содействие в получении QR-кода, в том числе и на бумажном носителе.

Важный момент

Главный вопрос мучает тех, кто не имеет сертификата по причине отказа от вакцинации или же отсутствия данных о перенесённом заболевании коронавирусом: как жить дальше? Это логично: даже если сделать прививку прямо сейчас, заветный QR-код можно будет получить только через три недели после полной вакцинации. И что делать эти три недели? Правильно, сидеть дома и ходить иногда в магазин за хлебушком.

Так, один из народных пабликов Усть-Куломского района Коми опубликовал видео, на котором некая пенсионерка пришла в столовую райцентра покушать, но ушла несолоно хлебавши. Бабушка оказалась «жертвой обстоятельств» из-за QR-кода.

– Многие из отдаленных сёл и деревень приезжают по нуждам: кому в больницу, кому в администрацию, да мало ли куда... Но как раньше в столовой уже не перекусить, – говорится в сообщении паблика.

В записи видно, что бабушка стоит перед линией раздачи еды и беспомощно разводит руками, в то время как сотрудница столовой ей объясняет, что «обслуживание [клиентов] сейчас идет только с QR- кодами». Бабушка вздыхает и говорит, что никакого кода у нее нет, аргумент «ничем не болела и не болею» ей не помог.

Лидия Витальевна так и не поела в общественной столовой. И QR-кода у бабушки нет, и ковидом она не болела. Но, как говорится, без бумажки ты... Фото: Александра САВИНОВА

Подписчики тем временем узнали в посетительнице столовой известную в Коми диско-бабушку Лидию Уляшеву из этого района. В прошлые годы Лидия Витальевна стала известной на всю страну благодаря своим зажигательным танцам на танцполах крупных столичных праздников. Пару лет назад живенькая пенсионерка отжигала на сцене с Киркоровым во время его концерта в Сыктывкаре. «Даже на телевидение приглашали, но из-за коронавируса не получилось», – делилась тогда Лидия Витальевна.

– Люди элементарно не знают, что это [QR-код] такое! – возмущаются комментаторы.

Между тем, сотрудница заведения общественного питания райцентра действовала согласно Указу главы Коми с утверждённым перечнем объектов, посещение гражданами которых после 8 ноября 2021 года осуществляется при условии наличия QR-кода, куда входят и столовые. Круг замкнулся.

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