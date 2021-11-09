«В щели видны плавающие фекалии»: жителей Коми потрясло видео разваливающегося жилого дома в Печоре

Фото: maps.spravka-region.ru

В соцсети попало шокирующее видео из Печоры: жительница дома по адресу улица Гагарина дом №1 провела экскурсию по осыпающемуся дому. Жители Коми в шоке, людям приходится жить в таких условиях.

Огромная дыра в потолке, шатающиеся и проваливающиеся стены, известка на которых сыпется от старости, подъезд окутан паром и, по сообщению видеооператора, зловонием. «Аромат» подъезда реально чувствуется прямо с экрана телефона!

Самое ужасная часть ролика – демонстрация пола. Сквозь широкие щели плавают в воде нечистоты канализации – настоящие фекалии. Очевидно, что дом не пригоден для проживания. По словам жителей страшного дома, его должны расселить до 2026 года, однако там продолжают выживать люди и надеяться на то, что за пять лет дом не развариться прямо в сточную яму.

«Комсомолка-Коми» отправила запрос о судьбе дома на местную администрацию, мы будем следить за развитием событий.

КСТАТИ

В этом году «волшебные» дома Печоры уже обсуждала вся республика. Что стоит дом 55 по улице Стадионной, который просто в одночасье рухнул. А зимой Интернет и вовсе потрясло царство Снежной Королевы в доме города Печоры – удручающие снимки ледяной пещеры, которая образовалась в доме 47 на ул. Западной, тогда заполонили все новостные паблики страны.

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