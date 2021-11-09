Коми прошла пик заболеваемости COVID-19

В Коми увеличилось число больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми наблюдается сокращение суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом предоставили в федеральном оперштабе.

Так, в регионе подтвердили 82 512 фактов коронавирусной инфекции, это на 398 больше, чем было сутками ранее. При этом число погибших за данный период составило три человека, общее количество жертв достигло 2 943.

Всего с момента начала пандемии в регионе выздоровели 70 217 человека, 113 – за последние сутки.

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