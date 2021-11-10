8 миллионов минут: жители Коми разговорились в 4G

Фото предоставлено компанией Мегафон.

Абоненты МегаФона в Коми за месяц проговорили около 8 миллионов минут с использованием VoLTE, что сравнимо с беспрерывным диалогом около двух месяцев. Технология передает голос по сети четвертого поколения - это позволяет одновременно звонить и продолжать загрузку файлов в интернете.

Жители республики оценили быстрое и качественное соединение и теперь предпочитают начинать разговор первыми. Таких звонков примерно на 20% больше, чем входящих вызовов.

Чаще всего сыктывкарцы разговаривают по VoLTE в центре города, в районе Стефановской площади, гостиницы «Сыктывкар», а также вблизи ТРЦ «Июнь», «Макси» и «Рубликъ». Новинкой активно пользуются и студенты Сыктывкарского университета им. П. Сорокина. В этих локациях зафиксирован максимально высокий объем звонков.

Усть-Кулом, Выльгорт и Синдор стали лидерами среди сельских территорий по голосовому трафику в VoLTE. В этих населенных пунктах живут самые прогрессивные жители, которые больше других разговаривают с применением новой технологии.

Аналитики компании отмечают, что абоненты перечисленных сел, в отличие от своих соседей, пользуются более современными девайсами.

Владельцы смартфонов Samsung, Xiaomi и Apple быстрее других перешли на улучшенное качество звука. На обновленные модели указанных брендов приходится 74% звонков в VoLTE.

«За столько короткий срок мы зафиксировали стремительный рост голосового трафика в сетях 4G - уже 30% разговоров проходят с применением технологии VoLTE. Жители Коми оценили новое качество звука: отсутствие посторонних шумов, чистый и естественный голос собеседника, а также возможность продолжать интернет-сессию во время звонка», - отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Технология VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет трафик. Звонки тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу. Новинка включается автоматически или активируется в настройках смартфона.