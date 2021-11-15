Как отразится исключение Коми из территорий Крайнего Севера на надбавках

Путин отменяет с 1 января указ Ельцина об отнесении Коми к Крайнему Северу Фото: Архив "КП"

С 1 января 2022 года Коми перестает быть территорией Крайнего Севера. Это следует из документа, который подписал президент России Владимир Путин. Глава государства отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Из соответствующего списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Также власти сообщили, что будет разработан новый перечень субъектов, которые будут относиться к Крайнему Северу, дабы сохранить надбавки и компенсации для жителей этих местностей.

- Таким образом, северные и районные в Коми останутся, будут выплачиваться так же, как и раньше, - объяснили жителям республики.

Сейчас проект постановления правительства РФ проходит общественное обсуждение.

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