Южный ветер принесет в Коми умеренные снегопады

Фото: Евгения Гусева

В Коми 13 декабря, в понедельник, пообещали облачную и не слишком снежную погоду. Температура воздуха не упадет более, чем до -21°С. Об этом сообщает ЦГМС республики.

По данным синоптиков, в северной части региона ожидается умеренный снег, в южной – небольшие осадки. Ветер будет по всей территории Коми южный и юго-западный, порывы максимально достигнут 5-10 м/с. Что касается температуры воздуха, то днем она составит -8...-13°С.

В Сыктывкаре также пообещали облачную погоду и небольшой снег, порывы ветра будут умеренным, как и по всему региону. Температура воздуха днем упадет максимально до -8...-10°С.

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