В Коми количество заболевших COVID-19 превысило 95 тысяч человек

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Оперштаб России обнародовал новые данные о распространении коронавируса в Коми. За сутки подтвердилось еще 216 новых случаев заражения ковидом.

Общее число заболевших с начала эпидемии в республике составило 95 169 человек. Отмечается, что 78 219 пациентов выздоровели, в том числе четверо, которые выписались со вчерашнего дня.

За все время пандемии вирус унес жизни 2 522 человек, За последние 24 часа не стало двух жителей Коми.

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