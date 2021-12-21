Новая страница в истории: инвестиции компании «Т Плюс» в газификацию ЦВК и ТЭЦ-2 превысили 1,2 млрд рублей

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов (в центре), гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер (слева) и Глава Коми Владимир Уйба запустили символический отсчет нового времени энергетики Заполярья. Фото: Владимир ЮРЛОВ.

«Новое время энергетики Заполярья» начало свой отчет на Воркутинской ТЭЦ-2. Вместо угля здесь теперь сжигают природный газ, а это означает улучшение экологии, повышение надежности снабжения северян теплом, светом и горячей водой.

Обновленную ТЭЦ 17 декабря посетил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Вместе с главой Коми Владимиром Уйба и гендиректором энергокомпании «Т Плюс» Андреем Вагнером он осмотрел оборудование, пообщался с персоналом и вручил награды лучшим сотрудникам.

Экстремальные условия

Надежное газоснабжение Воркутинского энергоузла обеспечил «Газпром межрегионгаз», поэтому первый пункт визита гостей – газораспределительная станция (ГРС) «Воркута-2». Станцию, а также газопровод-отвод длиной более 18 километров построили с нуля в арктической тундре.

– Это было и испытание, и уникальный опыт. Нашим специалистам приходилось работать в экстремальных климатических условиях: плохая видимость, низкие температуры до -40оС, высота снежного покрова достигала трех и более метров, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел Курлыгин. – Тем не менее, работы выполнены в полном объеме. Этот проект – очередной шаг к тому, чтобы преимущества от использования газового топлива могли почувствовать как можно больше жителей страны.

Газификация – это сокращение выбросов в атмосферу, более экономичное и технологичное производство энергии. Фото: Владимир ЮРЛОВ.

Воркутинцы уже смогли это сделать: в сентябре 2020 года с мазута на газ в Заполярье перевели Центральную водогрейную котельную (ЦВК). В результате выбросы диоксида серы, мазутной золы и углерода сажи сократились на 40 процентов.

В 2021 году завершили работы по газификации угольной ТЭЦ-2. В рамках проекта протянули газопроводы высокого и среднего давления, построили газораспределительный пункт, реконструировали горелочные устройства, газоходы и воздуховоды семи котлоагрегатов, запустили автоматическую систему управления оборудованием. Инвестиции компании «Т Плюс» в газификацию ЦВК и ТЭЦ-2 превысили 1,2 миллиарда рублей.

– Мы значительно улучшили условия труда для наших сотрудников. Также существует масса эффектов производственных, технологических и экономических, – отметил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер. – Отказ от сжигания мазута и угля благоприятно скажется на экологической обстановке в Воркуте. И, конечно, это большой шаг в сторону повышения надежности энергоснабжения.

Важный аргумент

Следующим этапом газификации «Т Плюс» станет модернизация Интинского теплового узла. В Приполярье вместо угольной ТЭЦ появится совершенно новая современная газовая котельная.

С переводом на газ условия труда энергетиков кардинально улучшились. Большинство процессов автоматизированы. Фото: Владимир ЮРЛОВ.

По словам Владимира Уйба, наличие газа – важный аргумент для потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность открытия новых производств на севере Коми. Глава региона поблагодарил Минэнерго, «Т Плюс» и «Газпром» за газификацию воркутинских энергообъектов.

Поздравил участников проекта и Николай Шульгинов. «Переход на газ позволил снизить негативное воздействие на окружающую среду, улучшить экологию Арктической зоны, снизить расходы на топливо и производство электрической и тепловой энергии. Это будет совершенно другой уровень аварийности на этом объекте», – сказал министр энергетики РФ.

Только цифры

После перевода ЦВК с мазута на газ выбросы диоксида серы, мазутной золы и углерода сажи снизились на 40%. Число технологических инцидентов и аварий по Воркутинской ТЭЦ-2 снизилось на 28% (с 18 до 13), по Воркутинской ТЭЦ-1 на 50% (с 2 до 1 случая).