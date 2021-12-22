В Коми слегка опустится температура воздуха

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Метеорологи сообщили, какая погода ожидает жителей Коми сегодня, 22 декабря. По данным ЦГМС, будет небольшой снег, облачно, а также гололед с изморозью.

Ветер по прогнозу пообещали северный со скоростью 3-8 м/с. В северной части региона ночью и днем -21...-26°С, при прояснении температура опустится до -28...-33°С. В южных районах ночью и днем она составит днем -17...-22, при прояснении -23...-28, на крайнем северном востоке -16...-21°С, на юго-востоке -13...-18°С.

В самом Сыктывкаре также пообещали небольшой снег и северный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура ночью и днем -19...-21°С.

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