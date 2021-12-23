Воспевая Коми в красках: северный край глазами художника Рема Ермолина

Рем Ермолин рисует красоты Ыба.

В год векового юбилея республики журнал «КП-Авиа» продолжает знакомить читателя с великими деятелями Коми края, оставившими значительный след в истории становления региона и страны в целом. В этом номере мы расскажем о живописце Реме Ермолине, прожившем яркую, наполненную творческими достижениями, жизнь. 24 декабря 2021 года художнику исполнилось бы 95 лет.

Был готов, но не попал

Будущий художник родился в Ленинграде. С северным краем – родиной отца – юношу связали события военных лет. В 1941 году он вместе с матерью эвакуировался из Ленинграда в село Визингу. Так произошло первое знакомство с Республикой Коми, сыгравшее важную роль в дальнейшей судьбе художника. 17-летним юношей его мобилизовали. Из Визинги в октябре 1943 года он ушёл в армию и прошёл суровую школу жизни.

Военную присягу парень принял 12 февраля 1943 года в 33-м запасном стрелковом полку, который базировался в Архангельске. В годы Великой Отечественной войны Ермолин – курсант, а затем командир отделения пулеметчиков запасного стрелкового полка.

Художник Рем Ермолин.

В архиве Национальной галереи Коми находится двадцать писем художника, написанных с 1943 по 1945 год. Они адресованы матери, отцу и младшему брату Вове. Сложенные треугольником, на бумаге плохого качества: обёрточной для посылок, листке из блокнота, обратной стороне обложке книги или бланка, – они описывают довольно рутинную солдатскую жизнь. Рем Николаевич рассказывает о том, что «сегодня стоял в карауле», «был дневальным», обучали вновь прибывшее пополнение солдат, занимались ремонтными работами.

Письма написаны карандашом или чернилами, округлым каллиграфическим почерком, с лёгким наклоном влево, исключительно грамотно, практически без ошибок, налицо – безусловный литературный слог, некоторые проиллюстрированы. Хотя с фронта всё больше приходило радостных вестей о продвижении войск Советской Армии на запад, молодой солдат постоянно находился в ожидании отправки на фронт. Судьба уберегала будущего художника от участия в боевых действиях, как бы сохраняя его для совершенно иной жизненной задачи. Он так и не попал на фронт, хотя мысленно постоянно к этому был готов.

Мир раскрылся

В 1946 году Рем Ермолин возвращается домой к родителям, к тому времени переехавшим в Сыктывкар. Мирное время требовало определиться с профессией. Вспомнилось давнее увлечение рисованием, и в 1946-1947 годах юноша посещает изостудию, в которой вёл занятия Валентин Поляков. Тяга к искусству приводит его в стены Ленинградского художественно-графического педагогического училища. 21 год – возраст немалый для начал занятий творчеством. Но недостаток профессиональных знаний быстро восполнился упорным трудом. Помогало и чувство убеждённости в правильности избранного пути. Именно в училище, по выражению художника, мир раскрылся для него во всём богатстве живописного многообразия.

Жизнь города, его тружеников – шахтеров Заполярья – стала темой дипломной работы Рема Ермолина, студента Ленинградской Академии художеств. Газета «Молодежь севера», 1959 год, 29 июля.

Юноша почувствовал возможности искусства и вместе с тем недостаточность своей профессиональной вооружённости, столь необходимой для воплощения творческих замыслов. С этого момента он наметил для себя путь упорного и последовательного овладения профессиональной культурой. В свободное от занятий время Ермолин много копировал в Государственном Русском музее. Часами увлечённо работая здесь, стремясь добиться сходства с оригиналом, он хотел понять, как складывался процесс создания произведения, какие чувства при этом владели его автором.

В студенческие годы Ермолин тесно сблизился с живописцем Энгельсом Козловым, уроженцем села Троицко-Печорск. В дружбе с ним художник постоянно находил моральную поддержку единомышленника и добрый совет более опытного товарища.

Художник Энгельс Козлов. Картина Рема Ермолина.

В 1951 году Ермолин успешно оканчивает училище и несколько лет работает учителем рисования и черчения в одной из ленинградских школ.

Секреты искусства

Педагогическое поприще, однако, не было призванием молодого художника, стремившегося к самостоятельной творческой деятельности. Желание совершенствоваться на профессиональном поприще заставило идти дальше: в 1960 году он окончил живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Распределение получает в Сыктывкар, куда и приезжает уже вместе с супругой, с которой познакомился во время учёбы в училище. Елена Федоровна, несмотря на то, что родилась и жила в большом городе, с интересом отнеслась к самобытности коми культуры, жизни коми деревни. Её творчество посвящено созданию художественного образа сурового северного края, ставшего для нее второй родиной.

Лыжники коми. 1977.

Удивительно, но, забегая немного вперёд, отметим, что это же училище в своё время окончит и сын Рема Николаевича и Елены Фёдоровны – Владимир, ставший продолжателем творческой династии и оттачивающий мастерство живописца под чутким руководством родителей.

Владимир Ермолин.

Воспоминаниями о Ермолиных поделился с газетой «Республика» старинный друг семьи, художник-искусствовед из Санкт-Петербурга Александр Бирюков, постигавший изобразительное творчество в Ленинграде вместе с Владимиром.

– Ввиду того что в творческой мастерской летние отпуска были по два месяца, я регулярно посещал Володю в Сыктывкаре, да и он Питер не забывал. Но даже когда мы не находились вместе, мы вели постоянную переписку, не говоря уже о выставках, которые проходили в Москве или Ленинграде, где мы встречались друг с другом. Начиная с конца 1975 года – со времени окончания первой сессии в училище я постоянно бывал в Сыктывкаре два раза в год, а то и чаще, – рассказывает Александр.

В сыктывкарской мастерской и квартире на улице Кирова, вспоминает друг семьи, отец Рем Николаевич словом и делом наставлял молодых художников, деликатно подталкивая к освоению навыков художественного ремесла.

Портрет Елены Ермолиной. 1976.

– Елена Федоровна – великая труженица – направляла меня к постижению «секретов» искусства овладения пастели, которым в то время сама увлеченно занималась. Во всех проявлениях бескорыстия и гостеприимства Володи было заметно влияние отца, Рема Николаевича, которое передалось сыну, – подчёркивает Александр.

Художник пишет правду

По воспоминаниям современников, в Коми Рем Ермолин в среде молодых живописцев заметно выделяется напористостью характера, деловой энергией и работоспособностью. Эти качества быстро сделали ему имя, а затем составили и славу одного из ведущих живописцев республики, работающего в разных жанрах, осваивающего основную тему творчества – современный Север. Он сумел вложить в неё свою любовь, уважение к людям труда, сумел передать самобытность уклада и обрядов северного края. Несколько сотен полотен, составляющих творческое наследие художника, представляют многоликую сюиту, воспевающую край его предков. Уже в 1962 году Ермолин возглавил республиканское отделение Союза художников России.

У телевизора. Лена и Вова. 1975.

Живописец много ездит по республике. Он не ищет ярких, эффектных впечатлений, а обстоятельно изучает край, вживается в него через общение с людьми, участие в их делах: общественных и личных, будничных и праздничных. Художник искренне увлечён знакомством с окружающим миром, который постепенно открывается ему новыми сторонами, предоставляя темы и сюжеты.

Девушка коми. 1985.

Ведущие темы в творчестве Рема Ермолина – люди Республики Коми, их трудовые будни, природа Севера, самобытность уклада и обрядов, Великая Отечественная война… Тема войны – высокая тема. Она требует от художника обостренной гражданской позиции. Таково кредо живописца Рема Николаевича Ермолина, обозначенное им в одном из интервью: «…художник должен писать правду. Только правда должна быть простой и глубокой».

Май 1945 года. 1982.

Яркой страницей в творчестве художника стала работа в Усть-Цильме. Характеры жителей этого самобытного уголка, удивительная природа этих мест – на долгие годы стали одним из основных направлений. За Усть-Цилемский цикл работ Рем Николаевич в 1972 году получил Государственную премию Коми АССР.

Усть-Цилемская горка. 1974.

Жизнь северян тесно связана с природой. Заповедные чащи тайги, угрюмые хребты приполярного Урала просторы тундры для них – родная стихия. Понятие земля-кормилица не утратило в народе значения и по сей день. Неслучайно пейзажу в большинстве картин и композиционных портретов Ермолина отводится значительное место.

Произведения Ермолина тысячами нитей связаны с жизнью Республики Коми, она раскрывают национальное прошлое и настоящее, помогают увидеть ростки нового. Художник движется вместе с жизнью.

Спасибо художнику

На персональной выставке произведений Рема Ермолина в Москве в книге отзывов можно было, например, прочесть следующие слова: «Всю Россию я объехал, а вот на Севере побывать не удалось. Теперь, благодаря Рему Николаевичу Ермолину я знаю и печорские края. Спасибо художнику за это» (И. Чепурной. Москва, 1976).

Подготовила Екатерина Чернуха по статьям Ольги Панкрушевой и Любови Агошковой.

Фото из открытых источников.

Иллюстрации Рема Ермолина.

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