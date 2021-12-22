Впервые топ мессенджеров в Коми возглавил Telegram

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В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Коми. За год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос в 4,4 раза, тогда как в целом по стране – в 2 раза. Такие данные получили специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Архангельской, Свердловской и Кировской областях. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах в нашем регионе вырос в 2,2 раза, по стране – на 87%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В 2021 году на Telegram в Коми приходится 60% трафика. Эксперты объясняют популярность мессенджера тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp за год уменьшилась с 47% до 32%. Viber замыкает тройку популярных мессенджеров жителей Коми, на него приходится всего 8%.

Интересно, что в целом по России лидером по объему интернет-трафика остается WhatsApp, хотя его доля за год и сократилась почти на четверть.