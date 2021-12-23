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Здоровье23 декабря 2021 8:52

В Коми выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных приблизилось к 96 тысячам человек
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми последние дни наблюдается постепенное снижение выявляемых каждый день фактов коронавируса. За последние сутки было подтверждено 208 новых случая.

Всего в регионе за период пандемии, по данным на 23 декабря, зафиксировали 95 800 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб региона. Также за это время было выписано 79 550 человек, в том числе за сутки – 453.

Увеличилось и число погибших от коронавируса. За сутки отмечено четыре летальных исходов. Всего скончались с начала пандемии 2 540 пациентов.

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