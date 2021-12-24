«На тяжелые участки шли по очереди, иначе оставили бы там все здоровье»: о суровых буднях горнорабочего вспоминает воркутинец Руслан Магомедов

В воркутинский поселок Северный семья Магомедовых переехала в поисках достойного заработка, когда Руслану было всего шесть лет. Фото: личный архив.

Сложно поверить, но есть люди, которые сознательно переезжают с солнечного плодородного юга на суровый север. Мало того – остаются жить и работать среди высоких снегов и колючих ветров. Уроженца Дагестана, ныне депутата Госсовета Коми Руслана Магомедова жизнь однажды привела в «медвежий угол», связав невидимыми нитями судьбу южанина с Заполярьем, о чем воркутинец нисколечко не жалеет.

Запал в душу

«Я помню, как мы с родителями приехали в Воркуту: сугробы – выше нас, мороз такой, что аж зубы сводит. Самое удивительное, именно Заполярье я полюбил и считаю своим домом». Руслан Магомедов родился в Дагестане, в селенье Мюрего. В воркутинский поселок Северный его семья переехала в поисках достойного заработка, когда Руслану было всего шесть лет. По его словам, в бараке, где жили Магомедовы, было очень холодно, постоянно заметало двор. Удобств в жилище не было, за водой ходили к колонке, печь топили самостоятельно.

– Какое же было счастье, когда нам выделили квартиру. От радости скакали, наверно, до потолка, – улыбается Руслан Исамагомедович.

После окончания школы Руслану пришлось вернуться в родной Дагестан. Фото: личный архив.

После окончания школы Руслану пришлось вернуться в родной Дагестан, там он поступил в Дербентский сельскохозяйственный техникум, причина выбора техникума в Дагестане была серьёзной – старенькая бабушка нуждалась в присмотре, юный Руслан совмещал учёбу и уход за любимым родным человеком. Но северный край запал глубоко в душу и не отпускал…

Больничный обеспечен

– Я вернулся в Воркуту и отправился работать на шахту. Директор меня отговаривал: «Ты такой молодой, зачем идёшь здоровье губить?» Но я не жалел себя, нужно было помогать матери материально, поднимать младших брату и сестру, – вспоминает Руслан Магомедов.

Под землей рабочие часто натыкались на участки с геологическими нарушениями. Фото: личный архив.

Так ещё совсем молодой воркутинец стал горнорабочим очистного забоя 5 разряда. В шахте работа очень тяжела, те, кто там трудился, точно это подтвердят. В процессе угольной добычи приятного мало: когда на глубине 700-800 метров под землей передвигаешь секции, вся угольная пыль летит прямо в лицо, а в респираторах работать невозможно – задыхаешься, воздуха и так мало. После смены долго еще кашель преследует – всё, что попало в легкие за смену, выходит.

Под землей рабочие часто натыкались на участки с геологическими нарушениями, рассказывает собеседник. Тогда находились по пояс в холодной жиже – воде вместе со всякими примесями и угольной пылью.

В процессе угольной добычи приятного мало: когда на глубине 700-800 метров под землей передвигаешь секции, вся угольная пыль летит прямо в лицо.

– Если целый день работать на тяжёлом участке в подобной смеси, больничный был обеспечен. У нас была очень дружная смена, мы всегда выходили на такие участки по очереди, иначе бы быстро оставили там все здоровье, – говорит депутат.

Ночи без сна

Во время работы на шахте Руслан Исамагомедович поступил в Воркутинский горно-экономический колледж. Не успев отойти от смены, он отправлялся в Воркуту на вечернее обучение, которое длилось до девяти вечера. После – садился на автобус, чтобы вернуться в свой поселок.

– Было обидно проезжать свою остановку на обратном пути, потому что заснул. Ведь потом приходилось ждать следующий автобус и терять драгоценное время – в 4:30 утра уже нужно было вставать и идти на шахту. Возвращался домой около полуночи. Жить в таком ритме было тяжело, спустя год я решил оставить колледж и поступил в Орловский коммерческий институт, – рассказывает о студенческой жизни северянин.

Шахтерский мейкап

Случались и забавные курьезы в будни шахтера. После очередной суровой смены Руслан пошел за справками в городское жилищно-коммунальное хозяйство. Серьезный, уставший, не до улыбок. А тут на тебе – молодые девчонки-специалисты смотрят, переглядываются и отчаянно хихикают. Магомедов понять не может: что такое? Пришел домой, в первую очередь подошел к зеркалу. А там… Глаза покрашены словно черной подводкой, ужас!

– Мы когда работаем в шахте, выходим оттуда все чернющие, угольная пыль и на коже, и в ушах, и в легкие попадает. Торопился за справкой, умылся быстренько и побежал. Вот и удивил девчонок «макияжем», – смеется наш герой.

Северный край запал глубоко в душу и не отпускал. И до сих пор держит… Фото: личный архив.

Ни дорог, ни связи

Спустя пять лет Руслан Исамагомедович оставил шахтерскую карьеру и пришел к работе на госслужбе. «Мне нравится общаться с жителями своего региона, я понимаю проблемы, с которыми сталкивается население. Иногда меня спрашивают, зачем ты едешь туда, там же нет ни дорог, ни связи? А затем, чтобы увидеть все трудности лично, знать, какие вопросы нужно решать в первую очередь», объясняет депутат Госсовета Коми.

Руслан Магомедов – истинный патриот своей малой родины. В Заполярье живет его семья, младший сын скоро станет первоклассником, старший уже окончил вуз и вернулся в Воркуту развивать северный город.

Руслан Магомедов – истинный патриот своей малой родины. В Заполярье живет его семья, младший сын скоро станет первоклассником, старший уже окончил вуз и вернулся в Воркуту развивать северный город. Фото: личный архив.

– В школе мы иногда неделями сидели дома из-за сильных морозов или ветров, заметало, бывало, все дороги. Да, климат у нас суровый, но к нему привыкаешь. Сейчас почти у каждого есть возможность перебраться в более теплые края. Но мой дом – Воркута, я нужен здесь, – подытожил собеседник.

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