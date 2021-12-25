В субботу в Коми до -29 градусов и ветер

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В субботу, 25 декабря, в Коми ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -29 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В отдельных районах Коми ожидаются гололедно-изморозевие отложения. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 5-10 м/с. При этом порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит -20…-15 градусов, местами -29...-24.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Временами столице Коми ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит -17...-15 градусов.

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