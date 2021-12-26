В воскресенье в Коми небольшой снег и ветер

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В воскресенье, 26 декабря, в Коми будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и ветер, минимальная температура воздуха составит -32 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем на северо-востоке местами ожидаются порывы до 15-19 м/с. Температура ночью в северных районах -17...-22, при прояснении до -32, в южных районах -13...-18, местами до -23, днем -9...-14, местами -15...-20°С.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег, а также южный и юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит -14...-16, днем -9...-11°С.

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